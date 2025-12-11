Chiudono il casello di Modena Nord e il tratto verso Bologna

Per consentire lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione, l'autostrada A1 Milano-Napoli sarà interessata da chiusure notturne nel tratto di Modena Nord verso Bologna. In particolare, sarà temporaneamente chiuso il casello di Modena Nord e il tratto autostradale nel territorio modenese, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture.

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, per permettere i lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione, sono previste alcune chiusure notturne nel Modenese.Inizialmente, dalle 21:00 di giovedì 11 dicembre alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, la stazione di Modena Nord sarà completamente chiusa, sia in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

