Chiesta la riesumazione del corpo di Andrea Costantini il pennese trovato morto in una cella frigorifera

La Procura di Larino ha richiesto la riesumazione del corpo di Andrea Costantini, il 38enne di Pennesi trovato morto il 15 settembre scorso in una cella frigorifera di un supermercato di Termoli. L'episodio ha suscitato interesse e richieste di approfondimento sulle cause della morte.

La Procura di Larino ha chiesto la riesumazione del corpo di Andrea Costantini, l'uomo di 38 anni trovato morto lo scorso 15 settembre nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli. Come riporta l'AdnKronos, l’indagine, riaperta dopo l’esposto dei genitori, punta a fare luce sulle cause. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

