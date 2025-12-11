Chiavenna | da Regione Lombardia 35 mila euro per il cineteatro Victoria

Regione Lombardia ha destinato 35 mila euro al cineteatro Victoria di Chiavenna, contribuendo al sostegno delle strutture culturali locali. Con questo intervento, si aggiunge a un finanziamento complessivo di 36 sale da spettacolo in tutta la regione, nell’ambito di un investimento volto a supportare le imprese attive nel settore del cinema, teatro, musica e danza.

