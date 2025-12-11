Chiara e Davide Romani campioni europei di Bachata La premiazione in Comune

Chiara e Davide Romani sono stati incoronati campioni europei di Bachata, un genere musicale e di danza originario della Repubblica Dominicana. La loro vittoria è stata celebrata con una cerimonia presso il Comune, presso Palazzo del Pero, segnando un importante riconoscimento per la coppia e per la scena della Bachata europea.

Da Palazzo del Pero al trono europeo della Bachata, il genere musicale della Repubblica Dominicana da cui è poi nato il relativo ballo di coppia. Sono Chiara e Davide Romani, fratello e sorella residenti nella suddetta frazione e giovani ballerini che a fine ottobre hanno ottenuto il primo posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

