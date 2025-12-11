Chiamano i soccorsi per un paziente bariatrico | evacuato dalla finestra

I vigili del fuoco volontari di Riva del Garda sono intervenuti mercoledì sera per un'emergenza riguardante un uomo bariatrico nel centro storico. L'intervento ha richiesto un'evacuazione speciale, coinvolgendo anche l'uso della finestra, in risposta a una richiesta di soccorso sanitario. Un intervento complesso che ha messo in evidenza le difficoltà legate alla gestione di emergenze con pazienti con esigenze particolari.

Ieri sera, mercoledì 10 dicembre, i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda sono accorsi in aiuto di un uomo bariatrico, residente nel centro storico del paese, per il quale sono stati allertati i soccorsi sanitari.Lo scopo dei pompieri era quello di supportare il personale sanitario per il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

