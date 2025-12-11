Chi sono Cydney Bernard Kit e Charles ex e figli di Jodie Foster

Cydney Bernard, ex compagna di Jodie Foster, è nota per aver condiviso circa quindici anni di vita con l'attrice. Insieme, hanno avuto due figli, Kit e Charles. Questa relazione ha segnato un importante capitolo nella vita privata di Foster, che ha mantenuto riservatezza sulla sua famiglia e sui momenti più intimi.

Cydney Bernard è l’ex compagna di Jodie Foster: le due sono state legate per circa quindici anni tra il 1993 ed il 2008 e sono madri dei figli Kit e Charles. L’attrice stasera sarà ospite della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre. Nel 1993 sul set di Sommbersby, Jodie Foster con una carriera ventennale alle spalle incontra Cydney Bernard all’epoca coordinatrice alla produzione del lungometraggio diretto da Jon Amiel. Produtrice cinematografica, la Bernard ha lavorato nel corso della sua carriera ai film Ratz, Mr Bean Alla Riscossa, Il Cliente e Loch Ness. La relazione tra l’attrice e la produttrice ha portato nel 1998 alla nascita di Charles seguito da Kit arrivato tre anni dopo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono Cydney Bernard, Kit e Charles, ex e figli di Jodie Foster

