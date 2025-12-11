Chi ha rubato la Magia del Natale? al San Marco arriva lo spettacolo per i più piccoli

A Benevento, la magia del Natale torna a risplendere con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Al Teatro San Marco, i bambini potranno immergersi in un mondo incantato, tra favole e sorprese, rendendo le festività ancora più speciali e coinvolgenti per famiglie e giovani spettatori.

Tempo di lettura: 2 minuti La magia delle feste torna ad accendersi a Benevento con uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e dalle famiglie. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18.00, il Teatro San Marco ospiterà lo spettacolo musicale con mascotte dal vivo “Chi ha rubato la Magia del Natale?”, un evento pensato per regalare un pomeriggio di emozioni, musica e divertimento ai più piccoli. Organizzato da Associazione Eventura, Saninio Animazione e ASD Enjoy Sport, con il patrocinio della Città di Benevento e inserito nella rassegna “Dicembre in.Canto di Natale”, lo spettacolo porterà sul palco i personaggi più amati dai bambini in un viaggio scenico in cui fantasia e atmosfera natalizia si fondono per scoprire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Chi ha rubato la Magia del Natale?”, al San Marco arriva lo spettacolo per i più piccoli

