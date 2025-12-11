Chi è Nick Fuentes il suprematista antisemita che va a cena con Trump
Nick Fuentes, noto suprematista e figura controversa, ha suscitato scalpore partecipando a una cena con Donald Trump. La sua posizione antisemita e le dichiarazioni provocatorie hanno acceso un acceso dibattito sulla sua influenza e sui rischi associati a figure estremiste che si avvicinano al mondo della politica mainstream.
«Stavi scherzando o pensi davvero che Hitler fosse cool?». «Era uno tosto, il fatto è che la mia generazione ha smesso di fingere sgomento o indignazione morale». «E di preciso a cosa ti riferisci quando dici che era cool? Perché stiamo parlando di un mostro che ha ucciso dodici milioni di persone». «L'estetica, è semplicemente bella. Le uniformi, le parate. È bello. Quando guardi la Seconda guerra mondiale da adulto capisci che è affascinante». Quando un intervistatore fa una domanda banale sta aiutando l'intervistato. Se la risposta più semplice è anche la più conveniente, può sembrare quasi una messinscena.
