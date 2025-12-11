Chi è Giordana l’amica di Veronica Pivetti | Non lo definirei un amore

Giordana, l’amica di Veronica Pivetti, è una figura di grande importanza nella sua vita. Conosciuta come “l’amica speciale”, ha condiviso con Veronica un percorso di rinascita dopo un momento difficile, assumendo un ruolo fondamentale nel suo cammino personale. La loro relazione si distingue per l’intensità e il sostegno reciproco, rappresentando un legame profondo e significativo.

“L’amica speciale” di Veronica Pivetti è Giordana, donna con la quale convive ed ha assunto un ruolo rilevante nella sua vita, a seguito di un periodo buio. L’attrice sarà ospite stasera di Splendida Cornice, in onda oggi dalle 21:30 su Raitre. Sulla vita sentimentale della Pivetti dopo la fine del matrimonio con Giorgio Ginex nei primi anni Duemila si erano spenti i riflettori. Il cinema, il Festival di Sanremo, le tv: il grande successo travolgeva l’attrice ed attualmente conduttrice del programma Amore Criminale. Al tempo stesso però all’epoca nella quale era impegnata sul set de Il Maresciallo Rocca arrivava un problema di salute, come aveva raccontato sulle pagine de Il Corriere Della Sera: “La depressione mi è venuta a causa di un problema alla tiroide: sono stata curata male, con un abuso di farmaci sbagliati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Giordana, l’amica di Veronica Pivetti: “Non lo definirei un amore”

