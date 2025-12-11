Chi è Anna Trocker | un indubbio talento dello sci alpino meno reclamizzato di altri
Anna Trocker, giovane promessa dello sci alpino nata nel 2008, si distingue per le sue notevoli qualità tecniche. Pur essendo meno sotto i riflettori rispetto ad altri talenti come Giada D’Antonio, Trocker si sta affermando nel panorama sciistico con il suo talento e potenzialità.
Le qualità tecniche di Anna Trocker erano ben note agli addetti ai lavori già prima delle ultime gare, ma la classe 2008 aveva riscosso meno attenzione mediatica rispetto a Giada D’Antonio, 16enne campana il cui talento è lampante e sembra poter avere un futuro luminoso davanti. La giovane altoatesina, che spegnerà 17 candeline il prossimo 23 dicembre, ha stupito tutti negli ultimi giorni e si è ritagliata lo spazio che meritava, brillando nella Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (un circuito minore dietro alla Coppa del Mondo di sci alpino). Dopo il quinto e il secondo posto raccolti nei due giganti di Copper Mountain, l’azzurra ha fatto saltare il banco nello slalom che ha chiuso l’evento sulle nevi del Colorado: perentoria vittoria con il pettorale numero 32, chiudendo la prima manche in terza piazza e poi scalando un paio di gradini nella seconda con tanto di miglior tempo di manche (come era già stata capace ieri sera tra le porte larghe). 🔗 Leggi su Oasport.it
