Chi è Alexandra Hedison la moglie di Jodie Foster

Alexandra Hedison è nota come moglie di Jodie Foster, con cui si è sposata nel 2014 in una cerimonia riservata durante il fine settimana di Pasqua. La loro relazione ha attirato l'attenzione del pubblico, mettendo in luce il legame tra le due attrici e il loro percorso personale.

La moglie di Jodie Foster è Alexandra Hedison: le due sono convolate a nozze nel 2014 con una cerimonia blindatissima tenutasi nel weekend di Pasqua. Chi è la moglie di Jodie Foster. Stasera l'attrice sarà ospite della nuova puntata di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda a partire dalle 21:30. Nel 2013, a distanza di quindici anni dalla fine della storia d'amore con l'ex compagna Cydney Bernard, il gossip si riaccendeva sul volto de Il Silenzio Degli Innocenti, quando al suo fianco appariva una nuova donna, Alexandra Hedison. Nota come fotografa, attrice e regista, è la figlia dell'attore David Hedison.

