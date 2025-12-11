Chi deve pagare la tassa di due euro sui pacchi dal 2026 | la novità in Manovra
A partire dal 2026, entrerà in vigore una nuova tassa di due euro sui pacchi con un valore fino a 150 euro, come previsto dalla legge di bilancio. Questa misura interesserà spedizioni di piccole dimensioni e mira a introdurre nuove entrate fiscali, modificando le modalità di pagamento per le consegne di merci di modesto valore.
La nuova tassa di due euro sui pacchi che valgono fino a 150 euro è prevista dalla legge di bilancio 2026. Ma può cambiare nei prossimi giorni, ora che le modifiche alla manovra entrano nel vivo. C'è l'ipotesi di colpire non solo i Paesi extra-Ue, ma tutte le spedizioni. Così come quella di penalizzare le piattaforme di e-commerce come Temu e Shein. 🔗 Leggi su Fanpage.it
