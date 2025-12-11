Chelsea Green | Ho smesso di fare la pro wrestler e la mia carriera è decollata

Chelsea Green racconta come abbia deciso di abbandonare il mondo del pro wrestling per intraprendere un nuovo percorso, che ha portato a un suo importante riscatto professionale. La sua storia di reinvenzione e coraggio dimostra come il cambiamento possa aprire nuove strade e offrire opportunità sorprendenti.

Chelsea Green non ha alcun problema ad ammettere di essersi completamente reinventata e quel cambiamento ha rivoluzionato la sua carriera. Durante un'intervista con Chris Van Vliet, la due volte WWE Women's United States Champion ha raccontato il momento esatto in cui ha capito che cercare di lottare come tutte le altre non era la strada giusta. Anzi: abbracciare il caos del suo personaggio è diventato l'asso nella manica che l'ha portata esattamente dove voleva arrivare. Dalla follia di Laurel Van Ness al successo WWE: L'evoluzione di Chelsea Green. Tutto, secondo lei, è iniziato nell'era di Laurel Van Ness, l'istante in cui si è accesa la lampadina: non aveva bisogno di "lottare in un certo modo" per distinguersi: "Credo risalga al periodo in cui interpretavo Laurel Van Ness.