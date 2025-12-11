Chelsea-Everton sabato 13 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Chelsea ed Everton, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16:00, rappresenta un'importante sfida di Premier League. Dopo tre trasferte consecutive, il Chelsea torna a giocare in casa, mentre l'Everton cerca continuità nelle vittorie recenti. Ecco tutte le formazioni, quote e pronostici per un incontro decisivo nella stagione.
Il Chelsea torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo tre trasferte tra campionato e Champions League nelle quali ha raccolto due sconfitte, tra cui quella contro l’Atalanta martedì scorso, e un pareggio, mentre l’Everton si presenta a Stamford Bridge in corsia di sorpasso visto che dopo aver battuto Bournemouth e Nottingham Forest si è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Everton sun doke Chelsea inda suka kawo ?arshen jera wasanni 34 da ?ungiyar ta yi ba tare da rashin nasara ba a gasar Women’s Super League. Chelsea dai ba su yi rashin nasara a gasar lig ba tun bayan watan Mayun shekarar 2024. - facebook.com Vai su Facebook
Chelsea ed Everton aprono il sabato di Premier: le formazioni ufficiali del match - Dopo le gare infrasettimanali che hanno visto il pareggio dell'Arsenal contro il Crystal Palace e la vittoria del Manchester City nel delicato scontro Champions contro l'Aston Villa, il sabato di ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Premier League - Chelsea, 0-0 a Bournemouth. Secco 3-0 al Sunderland del Manchester City, ora a -2 dall'Arsenal. Hurrà Tottenham, Everton e Newcastle - Gol ed emozioni nelle gare del sabato pomeriggio alle 16 del 15° turno del massimo campionato inglese. Riporta eurosport.it