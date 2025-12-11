Chelsea-Everton sabato 13 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Chelsea ed Everton, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16:00, rappresenta un'importante sfida di Premier League. Dopo tre trasferte consecutive, il Chelsea torna a giocare in casa, mentre l'Everton cerca continuità nelle vittorie recenti. Ecco tutte le formazioni, quote e pronostici per un incontro decisivo nella stagione.

Il Chelsea torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo tre trasferte tra campionato e Champions League nelle quali ha raccolto due sconfitte, tra cui quella contro l'Atalanta martedì scorso, e un pareggio, mentre l'Everton si presenta a Stamford Bridge in corsia di sorpasso visto che dopo aver battuto Bournemouth e Nottingham Forest si è .