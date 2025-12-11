Chelsea-Everton sabato 13 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Occhio ai Toffees

Il match tra Chelsea ed Everton del 13 dicembre 2025 si preannuncia ricco di spunti tattici e emozioni. Dopo tre trasferte consecutive, il Chelsea torna a giocare davanti al proprio pubblico, mentre l’Everton cerca continuità nelle vittorie recenti. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette spettacolo e sorprese.

Il Chelsea torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo tre trasferte tra campionato e Champions League nelle quali ha raccolto due sconfitte, tra cui quella contro l’Atalanta martedì scorso, e un pareggio, mentre l’Everton si presenta a Stamford Bridge in corsia di sorpasso visto che dopo aver battuto Bournemouth e Nottingham Forest si è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Chelsea vs Everton – 13 Dicembre 2025 - Alle 16:00 del 13 Dicembre 2025 lo Stamford Bridge ospiterà una sfida cruciale di Premier League tra Chelsea ed Everton. news-sports.it

Chelsea ed Everton aprono il sabato di Premier: le formazioni ufficiali del match - Dopo le gare infrasettimanali che hanno visto il pareggio dell'Arsenal contro il Crystal Palace e la vittoria del Manchester City nel delicato scontro Champions contro l'Aston Villa, il sabato di ... tuttomercatoweb.com

HT’ Chelsea women 3-0 As Roma women - facebook.com facebook

© Infobetting.com - Chelsea-Everton (sabato 13 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Occhio ai Toffees

Everton v Chelsea 14.09.13 | Premier League Football Preview 2013/14

Video Everton v Chelsea 14.09.13 | Premier League Football Preview 2013/14 Video Everton v Chelsea 14.09.13 | Premier League Football Preview 2013/14