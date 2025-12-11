Che si fa a Capodanno a Viterbo? A oggi tutto tace… | l' attacco di Matteo Achilli FdI
PPer Capodanno, Viterbo “naviga a vista”. Parola di Matteo Achilli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che a tre settimane dalla notte di san Silvestro punta il dito sul fatto che non ci sia “ancora nessun programma”.“Che si fa a Capodanno a Viterbo? - chiede Achilli -. A venti giorni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
