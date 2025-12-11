Che si accenda il Natale Due domeniche di magia per famiglie e bambini

Il Natale si avvicina e il territorio di San Giuliano Terme si anima con eventi dedicati a famiglie e bambini. Due domeniche di spettacoli, magia e divertimento renderanno speciale l’atmosfera natalizia, offrendo momenti di gioia e intrattenimento per grandi e piccini.

Il Natale si avvicina e il territorio di San Giuliano Terme si prepara a due pomeriggi di magia, spettacoli e divertimento. Due giornate uniche, con momenti di aggregazione e socializzazione nei quali bambini e famiglie potranno godere appieno la magia del Natale. Si tratta di appuntamenti organizzati dal Comune in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il supporto di Colleventi e del CCN di San Giuliano Terme, oltre alla compartecipazione della Camera di Commercio – Terre di Pisa. Si parte domenica 14 dicembre, dalle 15 alle 19, quando via Che Guevara ospiterà " Natale a Pontasserchio ", un evento ricco di musica, laboratori creativi e momenti magici.

