ChatGPT in tribunale | la causa choc che accusa l’IA di aver contribuito a un omicidio-suicidio negli USA
Nel giorno in cui l’Intelligenza artificiale viene eletta Persona dell’Anno 2025, ChatGPT si trova al centro di una controversia legale senza precedenti: è accusata di aver contribuito a un omicidio-suicidio negli Stati Uniti, segnando una svolta nel rapporto tra tecnologia e giustizia.
La svolta giudiziaria nel giorno in cui l’IA è eletta come persona dell’anno 2025. Nel giorno in cui il Time elegge l’ Intelligenza artificiale e i suoi amministratori delegati come Persona dell’anno 2025, la tecnologia finisce contemporaneamente sotto i riflettori più cupi: per la prima volta, ChatGPT viene trascinata in tribunale con l’accusa di complicità in un omicidio. Secondo una causa civile presentata dagli eredi di Suzanne Eberson Adams, l’assistente conversazionale di OpenAI avrebbe contribuito ad alimentare i deliri paranoici del figlio della donna, spingendolo verso un’escalation che si è conclusa con un duplice dramma familiare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
