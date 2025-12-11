ChatGpt finisce in tribunale per complicità in omicidio nel giorno in cui il Time premia l' Intelligenza artificiale come Persona dell' anno 2025

Nel giorno in cui il Time riconosce l'Intelligenza artificiale come Persona dell'anno 2025, ChatGPT si trova invece coinvolta in una controversia legale per presunta complicità in un omicidio. Questo paradosso solleva interrogativi sulle implicazioni etiche e legali delle tecnologie AI e sul loro ruolo nella società contemporanea.

Adam Raine e il suicidio con "l'aiuto" di ChatGpt, così OpenAI si difende in tribunale: «È stato lui a violare i termini d'uso del servizio» - Nella difesa di OpenAI depositata alla Corte Suprema della California ci sono frasi di condoglianze, dichiarazioni di intenti e accuse.