Charlie Kirk il commento social di Amanda Seyfried divide ancora il pubblico | Non mi scuso

Amanda Seyfried torna a commentare la polemica che l’ha coinvolta mesi fa, dopo aver scritto un messaggio sotto un post dedicato a Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA. La sua posizione, in cui afferma di non volersi scusare, ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e i media, alimentando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i limiti del rispetto pubblico.

Amanda Seyfried interviene nuovamente sulla polemica nata mesi fa dopo il suo commento sotto u n post dedicato alla morte di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA e figura di spicco della destra conservatrice americana. All’epoca, l’attrice aveva scritto sui social che Kirk era “hateful”, cioè “colmo di odio”, riferendosi alla retorica pubblica a cui era associato. Una frase che aveva immediatamente diviso il pubblico e che aveva portato molti a interpretarla come una mancanza di rispetto nei confronti di un uomo appena ucciso. In una nuova intervista, Seyfried chiarisce però che non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

