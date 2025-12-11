Charlie Kirk il commento social di Amanda Seyfried divide ancora il pubblico | Non mi scuso
Amanda Seyfried torna a commentare la polemica che l’ha coinvolta mesi fa, dopo aver scritto un messaggio sotto un post dedicato a Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA. La sua posizione, in cui afferma di non volersi scusare, ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e i media, alimentando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i limiti del rispetto pubblico.
Amanda Seyfried interviene nuovamente sulla polemica nata mesi fa dopo il suo commento sotto u n post dedicato alla morte di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA e figura di spicco della destra conservatrice americana. All’epoca, l’attrice aveva scritto sui social che Kirk era “hateful”, cioè “colmo di odio”, riferendosi alla retorica pubblica a cui era associato. Una frase che aveva immediatamente diviso il pubblico e che aveva portato molti a interpretarla come una mancanza di rispetto nei confronti di un uomo appena ucciso. In una nuova intervista, Seyfried chiarisce però che non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Sto iniziando a leggere il libro dedicato a Charlie Kirk, scritto dal bravo giornalista Gabriele Caramelli e pubblicato da @pabedizioni. Un editore che la sinistra, nei giorni scorsi, voleva cacciare da una fiera del libro: per certi intellettuali non aveva “diritto” di ess Vai su X
La pagina Wikipedia di Charlie Kirk domina il 2025 con quasi 45 milioni di visualizzazioni. Nella Top 20 anche Trump, il nuovo Papa Usa, Ozzy Osbourne e successi del cinema e della Tv - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: La morte di Charlie Kirk travolge insegnanti e dipendenti università USA | licenziati in tronco per i loro post social
Leggi anche: Amanda Seyfried difende il suo commento su Charlie Kirk dopo le critiche | Non mi scuso affatto
Amanda Seyfried e Charlie Kirk: la dichiarazione che ha scatenato polemiche - Amanda Seyfried non si scusa dopo le accuse a Charlie Kirk dopo la sua morte. Secondo msn.com
Amanda Seyfried difende il suo commento su Charlie Kirk dopo le critiche: “Non mi scuso affatto” - non ha alcuna intenzione di ritrattare le parole nei confronti dell'attivista ucciso qualche mese fa. Come scrive movieplayer.it