Chanel Totti muove i primi passi da influencer con maxi occhiali e bomber griffato

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti debutta nel mondo degli influencer, sfoggiando un look all’insegna dello stile e dell’eleganza. Con maxi occhiali e un bomber griffato Chanel Totti mostra già personalità e sicurezza, segnando l’inizio di una nuova avventura nel panorama social.

Chanel Totti sta muovendo i primi passi nella sua carriera da influencer e per farlo non poteva rinunciare allo stile: ecco cosa ha indossato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

