Chanel torna a casa | la sfilata Cruise sarà a Biarritz

Chanel annuncia il ritorno a Biarritz per la presentazione della collezione Cruise 2026/27. La scelta della pittoresca cittadina sulla costa basca sottolinea l’importanza del contesto e dell’eleganza, creando un mix perfetto tra tradizione e innovazione per l’evento di alta moda.

Chanel ha scelto la location per presentare la c ollezione Cruise 202627: si terrà a Biarritz, pittoresca ed elegante cittadina sulla costa basca, in Francia. L'appuntamento è fissato il 28 aprile 2026: un evento con cui la maison consolida il legame con Biarritz, luogo in cui Gabrielle Chanel fondò la sua prima casa di moda. Biarritz e Coco Chanel, un legame indissolubile. Era il 1915, e "Coco", forte del successo della sua boutique a Deauville, scelse Villa de Larralde per aprire un'altra boutique e un atelier dove presentava le sue collezioni. «Biarritz svolge un ruolo fondamentale nella storia di Chanel.