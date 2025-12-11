Champions League Szoboszlai decisivo contro l’Inter | nel 2020 era a un passo dal Milan

Dominik Szoboszlai, protagonista decisivo nella vittoria contro l’Inter in Champions League, ha un passato che lo lega al Milan. Nel 2020 era stato a un passo dal trasferimento in rossonero, un sogno sfumato. Oggi, il suo nome è al centro di un retroscena che svela il suo cuore rossonero e la sua crescita nel calcio europeo.

Nel 2020 è stato vicino al Milan per due volte, ora segna all'Inter in Champions League: retroscena sul cuore rossonero Dominik Szoboszlai.

Inter Liverpool 0-1: Szoboszlai decisivo a San Siro, nerazzurri furiosi per il rigore che ha deciso la gara!

Champions League, Inter-Liverpool 0-1: altro ko nel finale. Decide Szoboszlai su rigore - La partita è stata combattuta e ricca di occasioni da entrambe le parti, soprattutto nel primo tempo quando l'Inter ha costruito le opportunità migliori con Barella e Lautaro Martínez.