Champions League notte da incubo per il Napoli | il Benfica vince 2-0 e mette a rischio il destino europeo degli azzurri
Nella sesta giornata di Champions League, il Napoli subisce una pesante sconfitta per 2-0 contro il Benfica, mettendo in discussione la sua qualificazione ai playoff. La prestazione degli azzurri ha complicato il loro percorso europeo, con il team di Conte ora al limite della top-24 e costretto a riconsiderare le possibilità di avanzare nella competizione.
La squadra di Conte scivola al limite della top-24: qualificazione ai playoff appesa a un filo. La 6ª giornata della Champions League complica – e non poco – il cammino del Napoli, che rischia seriamente di restare fuori dalle migliori ventiquattro della competizione. All’Estadio da Luz arriva una sconfitta netta per 2-0 contro il Benfica di José Mourinho, che con questo successo si rilancia salendo a quota 6 punti. Gli azzurri restano fermi a 7: oggi sarebbero ancora dentro la zona playoff, ma per un soffio. Il Napoli, già penalizzato da una lunga serie di infortuni, cade 2-0 a Lisbona al termine di una gara difficile sin dall’avvio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Napoli, arriva la terza sconfitta in Champions League: gli azzurri escono sconfitti contro il Lisbona. A segno Rios e Barreiro
#ChampionsLeague: Napoli ko e la Juventus vince col Pafos. I partenopei cadono per 2-0 con i portoghesi del Benfica. ? di Raffaella Coppola