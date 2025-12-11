Champions League Napoli irriconoscibile | il Benfica stende gli azzurri con Rios e Barreiro

Il Napoli di Antonio Conte subisce una pesante sconfitta in trasferta contro il Benfica nella fase a gironi della Champions League. La squadra portoghese si impone con un risultato di 2-0 grazie alle reti di Rios e Barreiro, evidenziando un momento difficile per gli azzurri in questa competizione europea.

Il Napoli di Antonio Conte va al tappeto in casa del Benfica: la squadra di José Mourinho stende i partenopei con il punteggio di 2-0. Dopo tre successi di fila contro Atalanta, Roma e Juventus, il Napoli di mister Antonio Conte crolla in Portogallo nel match di Champions League con il Benfica di Mourinho. La formazione dello Special One si è imposto con il punteggio di 2-0, maturato grazie ai gol di Rios e Barreiro. Il Napoli irriconoscibile in Portogallo: Rios e Barreiro stendono gli azzurri. Il Napoli di Conte parte malissimo. A fare la voce grossa in avvio sono proprio i padroni di casa del Benfica: i portoghesi mettono a dura prova le doti di Milinkovic-Savic, che si esalta su Ivanovic. 🔗 Leggi su Sportface.it

Champions League, il Napoli cade a Lisbona - Appuntamento rinviato, dunque, per la prima vittoria in trasferta in Europa per

Benfica-Napoli 2-0, gol e highlights: decidono Rios e Barreiro - sono tra le 10 peggiori squadre per xG su azione nelle prime cinque giornate disputate in questa UEFA Champions League.

