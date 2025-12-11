Champions League | la Juventus batte il Pafos il Napoli affonda contro il Benfica

Nella prima giornata di Champions League, le squadre italiane hanno esordito con risultati contrastanti. La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Pafos, mentre il Napoli ha subito una sconfitta sul campo del Benfica. Due incontri che segnano l’inizio della competizione europea per le formazioni italiane, con aspettative e sfide da affrontare nel prosieguo.

L’Italia in Champions League sorride a metà. La Juventus ha vinto 2-0 in casa contro il Pafos mentre il Napoli è stato sconfitto 2-0 a Lisbona dal Benfica. I bianconeri si sono imposti con le reti di McKennie e David e adesso, dopo sei giornate, salgono al 17° posto della classifica con nove punti. Gli azzurri campioni d’Italia, invece, hanno perso sotto i colpi di Rios e Barreiro. Per Giuseppe Conte adesso la strada verso la qualificazione agli ottavi si fa in salita: al momento sono al 23° posto con soli sette punti. Champions League, il tabellino di Juventus-Pafos. Reti: 67’ McKennie (J), 73’ David (J). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League: la Juventus batte il Pafos, il Napoli affonda contro il Benfica

