Champions League i risultati di mercoledì Il City espugna il Bernabeu

Nella serata di mercoledì si sono disputate le sfide della UEFA Champions League, con il Manchester City che conquista una vittoria importante al Bernabeu contro il Real Madrid. La partita, decisa principalmente nel primo tempo, vede i Citizens prevalere grazie ai gol di O'Reilly e Haaland su rigore, nonostante la rete di Rodrygo Goes.

Milano, 10 dicembre 2025 – Si decide tutto nel primo tempo il big match della serata di UEFA Champions League: il Manchester City vince al Bernabeu contro il Real Madrid, grazie ai gol di O'Reilly e Haaland (su rigore) dopo aver subito la rete di Rodrygo Goes. La squadra di Guardiola sale al quarto posto a quota 13 punti, mentre Xabi Alonso è sempre più in bilico sulla panchina dei Blancos. Non se la passa meglio il Napoli, che trova la terza sconfitta in sei partite in Champions: a Lisbona, il Benfica batte 2-0 la squadra di Conte, con le reti di Rios e Barreiro. Gli azzurri rimangono per un pelo dentro la zona playoff, al 23° posto con 7 punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati di mercoledì. Il City espugna il Bernabeu

Champions League, Benfica-Napoli 2-0. La Juventus batte il Pafos 2-0. HIGHLIGHTS - La 6^ giornata della fase a girone unico si è chiusa con la sconfitta dei partenopei in trasferta a Lisbona e la vittoria dei bianconeri grazie alle reti di McKennie e David ... Lo riporta tg24.sky.it

Champions League, l’Atalanta batte il Chelsea 2-1. L’Inter perde contro il Liverpool: 0-1 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, l’Atalanta batte il Chelsea 2- Si legge su tg24.sky.it

CHAMPIONS LEAGUE | Juventus-Pafos 2-0. Dopo un primo tempo di sofferenza, la Juventus trova la vittoria nella seconda frazione con le reti di McKennie e David. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Un aggettivo per Conte dopo l’ennesima sconfitta in Champions League.. - facebook.com Vai su Facebook