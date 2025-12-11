Champions League Benfica-Napoli 2-0 | per Conte il cammino verso i playoff si complica

Anteprima24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli subisce una sconfitta per 2-0 contro il Benfica nel match di Champions League, complicando il percorso verso la qualificazione ai playoff. Rios e Barreiro siglano i gol decisivi, lasciando i partenopei con poche possibilità di avanzare nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli esce sconfitto dal Da Luz di Lisbona, battuto per 2-0 dal Benfica (gol di Rios al 20’ e Barreiro al 49’), e vede complicarsi il cammino verso i playoff. Nonostante la squadra di Conte resti ancora in scia per una posizione utile, la strada si fa sempre più impervia: ora il Napoli occupa il 23esimo posto, penultimo disponibile per qualificarsi. La partita si è messa subito male per gli azzurri. Dopo soli 20 minuti, il Benfica era già in vantaggio. Milinkovic-Savic si è reso protagonista di alcune parate decisive, prima su Ivanovic e poi su Aursnes, che però ha sprecato clamorosamente la chance davanti alla porta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

champions league benfica napoli 2 0 per conte il cammino verso i playoff si complica

© Anteprima24.it - Champions League, Benfica-Napoli 2-0: per Conte il cammino verso i playoff si complica

champions league benfica napoliChampions League, il Napoli cade a Lisbona - Appuntamento rinviato, dunque, per la prima vittoria in trasferta in Europa per ... Riporta rainews.it

champions league benfica napoliBenfica-Napoli diretta Champions League: Mourinho batte Conte a Lisbona LIVE - Grande sfida al Da Luz di Lisbona valida per la sesta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it