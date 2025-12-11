Champions League Benfica-Napoli 2-0 | per Conte il cammino verso i playoff si complica

Il Napoli subisce una sconfitta per 2-0 contro il Benfica nel match di Champions League, complicando il percorso verso la qualificazione ai playoff. Rios e Barreiro siglano i gol decisivi, lasciando i partenopei con poche possibilità di avanzare nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli esce sconfitto dal Da Luz di Lisbona, battuto per 2-0 dal Benfica (gol di Rios al 20’ e Barreiro al 49’), e vede complicarsi il cammino verso i playoff. Nonostante la squadra di Conte resti ancora in scia per una posizione utile, la strada si fa sempre più impervia: ora il Napoli occupa il 23esimo posto, penultimo disponibile per qualificarsi. La partita si è messa subito male per gli azzurri. Dopo soli 20 minuti, il Benfica era già in vantaggio. Milinkovic-Savic si è reso protagonista di alcune parate decisive, prima su Ivanovic e poi su Aursnes, che però ha sprecato clamorosamente la chance davanti alla porta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it