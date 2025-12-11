Champions | Juve batte il Pafos con gol di McKennie e David 2-0 Napoli superato dal Benfica 2-0

La Juventus conquista una vittoria importante in Champions League, battendo il Pafos 2-0 grazie ai gol di McKennie e David, mentre il Napoli viene superato dal Benfica con lo stesso risultato. Con questa seconda vittoria consecutiva, i bianconeri salgono a 9 punti in classifica, rafforzando le speranze di qualificazione alla fase successiva del torneo.

Con questo successo, il secondo di fila nel torneo, La Juve sale a 9 punti in classifica aumentando le chance di qualificazione alla fase successiva della competizione. La serata non era iniziata però per il verso giusto per i bianconeri e bisogna iniziare dalla fine del primo tempo e dai fischi dell'Allianz Stadium, per raccontare quella che è stata una prima parte di gara di pessima fattura

