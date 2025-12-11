Chailly | tornerò sul podio molto presto

21.30 Riccardo Chailly tornerà a dirigere "molto presto": il direttore musicale della Scala lo ha assicurato dopo aver dovuto interrompere la replica di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk". a causa di un malore. Chailly è rimasto una notte in osservazione in ospedale. "Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento", ha fatto sapere il direttore musicale della Scala. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

