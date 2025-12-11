Cgil venerdì 12 dicembre sciopero generale e manifestazioni

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale di 24 ore con manifestazioni e presidi in tutta Italia. Un’occasione di protesta che coinvolgerà lavoratori di diversi settori, con l’obiettivo di esprimere dissenso e rivendicare diritti e miglioramenti nelle condizioni lavorative. La giornata sarà caratterizzata da iniziative in tutte le regioni del Paese.

Venerdì 12 dicembre sciopero generale per l'intera giornata di lavoro, con manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cgil, venerdì 12 dicembre sciopero generale e manifestazioni

Lo sciopero generale contro la manovra "ingiusta" proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata, ma non il trasporto aereo, interessato da uno sciopero precedentemente indetto per il 17 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... Segnala tg24.sky.it

Sciopero generale del 12 dicembre. Treni, scuole, ospedali: le ragioni della protesta e le fasce orarie con i servizi garantiti - L'agitazione è stata proclamata dalla Cgil per protestare contro la manovra del governo e rivendicare l'aumento di salari e pensioni ... Come scrive open.online