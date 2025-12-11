Cgil venerdì 12 dicembre sciopero generale e manifestazioni

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale di 24 ore con manifestazioni e presidi in tutta Italia. Un’occasione di protesta che coinvolgerà lavoratori di diversi settori, con l’obiettivo di esprimere dissenso e rivendicare diritti e miglioramenti nelle condizioni lavorative. La giornata sarà caratterizzata da iniziative in tutte le regioni del Paese.

Venerdì 12 dicembre sciopero generale per l'intera giornata di lavoro, con manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

