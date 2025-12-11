Cgil prepara la sciopero | Siena è la più cara d’Italia

La Cgil annuncia uno sciopero a Siena, definendola la città più cara d’Italia, con una mobilitazione a Firenze per evidenziare il crescente malessere sociale che colpisce territori e famiglie. La manifestazione promete di essere un momento di riflessione e protesta contro le difficoltà economiche e il peso delle condizioni di vita.

Sarà una piazza piena, quella di Firenze di domani, a ricordare che il malessere sociale non è un dato statistico ma qualcosa che attraversa territori e famiglie. Per la Cgil, l’Italia è un Paese inceppato, frenato da salari bassi, precarietà crescente e una politica industriale che non c’è. Venerdì il sindacato scenderà in corteo a Firenze contro la legge di Bilancio, in concomitanza ad uno sciopero generale lungo tutta la giornata lavorativa. "Siamo di fronte a un Paese fermo: le stime del Pil sono allo zero virgola, la produzione industriale è in calo - premette la segretaria generale della Cgil Siena Alice D’Ercole -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cgil prepara la sciopero: "Siena è la più cara d’Italia"

Sciopero generale del 12 dicembre, D’Ercole (CGIL Siena): “Chiediamo politiche economiche e sociali più giuste, a partire da un aumento di salari e pensioni”. - Il 12 dicembre la CGIL scenderà di nuovo in piazza per lo Sciopero Generale Nazionale, da Siena oltre 500 persone tra lavoratori e pensionati parteciperanno alla manifestazione regionale che si svolge ... Lo riporta antennaradioesse.it

