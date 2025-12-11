Cgil in piazza contro una Manovra ingiusta e balorda ecco i dati dell’emergenza economica
La Cgil scende in piazza per denunciare le criticità della Manovra attuale, definendola “ingiusta e balorda”. L’organizzazione sindacale chiede interventi urgenti per contrastare l’emergenza economica, difendere i diritti dei lavoratori e promuovere politiche sociali ed economiche più eque e sostenibili.
Per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva. Sono tante le motivazioni dello sciopero generale di oggi della Cgil. Motivazioni e domande a cui la Manovra del governo, che il sindacato guidato da Maurizio Landini bolla come “ingiusta e balorda”, non fornisce alcuna risposta. Cgil in piazza contro una Manovra ingiusta. Ma vale la pena recuperare gli ultimi dati sullo stato di salute della nostra economia nell’era Meloni che contribuiscono a spiegare perché i lavoratori oggi scenderanno di nuovo in piazza, con buona pace del ministro Matteo Salvini che ritiene “irresponsabile bloccare il Paese con l’ennesimo sciopero generale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Cgil in piazza a Roma contro la Manovra
