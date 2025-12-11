Cesena Fiera col segno più Fatturato a 11,4 milioni

Cesena Fiera chiude il bilancio preconsuntivo 2025 con risultati positivi, registrando un fatturato di 11,4 milioni di euro e un utile netto di gestione di 473 mila euro. I dati, approvati all’unanimità dall’assemblea dei soci, evidenziano un andamento in crescita per la fiera cesenate, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel settore fieristico locale.

