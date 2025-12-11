Cesena cinismo d’alta classifica Paga la capacità di capitalizzare

Cesena si distingue per il suo approccio cinico e di alta qualità, in grado di sfruttare al massimo il possesso palla. Questa caratteristica riflette l’identità tattica della squadra, sottolineando l’efficienza del collettivo e la capacità di capitalizzare le occasioni, elementi chiave per il successo in classifica.

Il possesso palla è sempre più spesso testimone del modo di giocare di una squadra, dell’identità precisa voluta dal tecnico che è simbolo di una reale efficienza, del valore e del potenziale del collettivo. Lo testimonia la statistica del portale Calcio.com sul possesso palla delle venti formazioni di B dopo quattordici partite. In percentuale infatti il Cesena che è grande protagonista e terzo nella classifica reale, è tredicesimo e rappresenta quindi come il gioco dei bianconeri sia immediato, concreto, basato sulla verticalizzazione e la profondità, caratterizzato anche da ripartenze fulminee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it