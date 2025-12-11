CEO Italian Awards 2025 Premiato Roberto Pierucci di Rcr Cristalleria Italiana

L'edizione 2025 dei CEO Italian Awards ha premiato Roberto Pierucci di Rcr Cristalleria Italiana, riconoscendolo come protagonista del Made in Italy. La cerimonia si è conclusa tra entusiasmo e innovazione, celebrando il ruolo strategico del design nel successo internazionale dell'azienda.

L’edizione 2025 dei CEO Italian Awards si è chiusa tra applausi, scintille di innovazione e un protagonista del Made in Italy che non smette di sorprendere: Roberto Pierucci, alla guida di Rcr Cristalleria Italiana, premiato per aver trasformato il design in leva strategica globale. Si è conclusa la cerimonia di premiazione dei CEO Italian Awards 2025, co-organizzati da Business International – la Knowledge Unit di Fiera Milano SpA – e Forbes Italia. Nel ranking 2025 dei 17 big, è stato scelto anche Roberto Pierucci, CEO di RCR Cristalleria Italiana, che è stato premiato nella categoria "Design" per aver guidato l’azienda valorizzando il design e il saper fare italiano, unendo tradizione e innovazione produttiva, rafforzandone il posizionamento come eccellenza del comparto e ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

