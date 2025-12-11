Centro infanzia Aquilone l' inaugurazione dopo l' ampliamento Il Comune | Rafforziamo offerta educativa

Sabato 13 dicembre 2025, l’Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro inaugurerà il nuovo Centro infanzia Aquilone, recentemente ampliato e rinnovato. L’evento segna un importante investimento nell’offerta educativa del territorio, puntando a garantire servizi più efficienti e qualificati per le famiglie e i bambini della comunità.

Il Centro Infanzia Aquilone di Caselle di Selvazzano ha organizzato degli incontri per far conoscere ai bambini dei professionisti di diversi settori! Sono andati a raccontare la loro esperienza un'ostetrica, un cameriere, un'infermiera e una sportellista della post - facebook.com Vai su Facebook

