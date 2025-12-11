Centrale Caleotto Piazza e Mauri Lega | Campagna 6x3 per tenere alta l' attenzione

La centrale a gas del Caleotto riprende l'attenzione pubblica, con la Lega e i suoi sostenitori che promuovono una campagna informativa 6x3 per mantenere alta l’attenzione sul progetto. Le contestazioni e le preoccupazioni sulla sua impattante presenza continuano a alimentare il dibattito tra cittadini e amministrazione.

La questione della centrale a gas del Caleotto torna con forza al centro del dibattito pubblico. Il progetto, già al centro di vivaci contestazioni per la sua dimensione e per la presenza di ciminiere alte 25 metri volute dall'amministrazione guidata da Mauro Gattinoni, continua a sollevare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Nuovi dubbi sulla centrale di cogenerazione del Caleotto. ? - facebook.com Vai su Facebook

Centrale del Caleotto, alla raccolta firme contro il teleriscaldamento anche…il presidente di Acinque Energia - Anche Stefano Simonetti in piazza sabato per l’iniziativa della Lega contro la centrale termica del Caleotto: una presenza che non è passata inosservata LECCO – Non è passata inosservata la presenza ... Da msn.com