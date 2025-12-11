Celtic Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Europa League

Scopri dove seguire in diretta streaming e in TV la partita tra Celtic e Roma, valida per la prima fase dell'Europa League 2025-2026. L'incontro si terrà questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21, allo stadio Celtic Park di Glasgow. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento sportivo.

. CELTIC ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21 Celtic e Roma scendono in campo allo stadio Celtic Park di Glasgow, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Celtic Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Celtic Roma: dove vederla in tv. La partita di Europa League tra Celtic e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.