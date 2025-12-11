Celtic-Roma oggi in Europa League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 11 dicembre, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Celtic in Europa League. Dopo la sconfitta in campionato a Cagliari, i giallorossi cercano punti importanti nella trasferta di Glasgow. Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire la partita in tv.

La Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo oggi 11 dicembre in Europa League. I giallorossi, dopo la battuta d’arresto in campionato a Cagliari, sono attesi dalla difficile trasferta di Glasgow contro il Celtic. La Roma è a 9 punti, al 15esimo posto in piena zona playoff, così come gli scozzesi, che sono però a quota 7. Gasperini: “Con Celtic partita vera, stare attenti”. “Giocherà Celik, vorrei dare spazio a Pisilli, per il resto dobbiamo essere molto attenti perché domani è una partita vera, d’Europa”. Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic. 🔗 Leggi su Lapresse.it