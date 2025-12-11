Celtic-Roma oggi dove vedere la partita di Europa League

Oggi si disputa Celtic-Roma, partita valida per l’Europa League. La sfida tra i giallorossi e il Celtic FC di Glasgow rappresenta un momento importante della fase a gironi, con conseguenze significative sulla classifica del gruppo. Ecco tutte le informazioni su dove e come seguire l'incontro.

Nel giovedì europeo torna protagonista la Roma, attesa sul campo del Celtic FC di Glasgow per una sfida che può pesare in modo significativo sulla classifica del maxi girone. La gara si preannuncia intensa, in un Celtic Park pronto a spingere i padroni di casa e a misurare la solidità dei giallorossi in un momento fondamentale della competizione continentale. Stasera c’è una Celtic- Roma da vivere e da guardare: scopri dove vedere la gara in televisione e in streaming! Leggi anche: Weekend a Roma: gli appuntamenti da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre Celtic-Roma, sesta giornata del maxi girone di Europa League: dove vedere la partita in tv e in streaming. 🔗 Leggi su Funweek.it

Radio1 Rai. . #Calcio #EuropaLeague. Alle 21.00, il #Bologna in Spagna contro il Celta Vigo. La #Roma in Scozia contro il Celtic, dopo due sconfitte - senza aver segnato - in campionato. Alle 18.45, in #ConferenceLeague, tocca alla #Fiorentina che, fanalin - facebook.com Vai su Facebook

CELTIC-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli e Dybala pronti dal 1' is.gd/CUe9NN #AsRoma Vai su X

Leggi anche: Celtic Roma Europa League: orario, formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Europa League | prossimi avversari i Los Celestes galiziani

Celtic-Roma, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Questa sarà la 33^ sfida nelle maggiori competizioni europee per il Celtic contro squadre italiane, e la prima in assoluto contro la Roma. Da sport.sky.it

Celtic-Roma, stasera in TV: dove vederla, orario, la prima crisi di Gasperini - Nella sesta giornata di Europa League i giallorossi tornano in Scozia: Sky, DAZN e Tv8, chi la trasmette in diretta tv e streaming e il big match in chiaro ... Come scrive libero.it