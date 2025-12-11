Celtic-Roma LIVE risultato in diretta della partita di Europa League

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta di Celtic-Roma, valida per l'Europa League. Ti offriremo aggiornamenti minuto per minuto e il risultato in tempo reale di questa sfida, per vivere l'emozione della partita in modo immediato e completo.

La diretta live di Celtic-Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

celtic roma live risultatoCeltic-Roma: diretta live e risultato in tempo reale - Roma di Giovedì 11 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino in tempo reale. Riporta calciomagazine.net

celtic roma live risultatoEuropa League, DIRETTA Celtic-Roma: formazione a sorpresa LIVE - Vincere per mantenere in vita le speranze di evitare i playoff e per dimenticare il prima possibile la pessima prestazione in casa del Cagliari. Come scrive asromalive.it