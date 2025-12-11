Celtic-Roma formazioni ufficiali | Rensch titolare c’è El Aynaoui

Le formazioni ufficiali di Celtic-Roma sono state annunciate, con Rensch titolare e El Aynaoui tra i convocati. La squadra di Mourinho cerca di archiviare le recenti sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari, puntando a riscattarsi in campo europeo e a ottenere una vittoria importante in questa competizione.

Serve mandare in archivio le ultime due sconfitte in campionato con Napoli e Cagliari, con la Roma che dovrà reagire ritrovando il successo in campo continentale. Alle ore 21, nella sesta giornata della League Phase di Europa League, i giallorossi affronteranno in trasferta il Celtic per continuare la propria rimonta verso una possibile qualificazione diretta agli ottavi di finale. Celtic-Roma, le formazioni ufficiali. Per provare a tornare alla vittoria, Gasperini ha scelto di schierare la sua Roma con il 3-4-2-1, con Svilar a difendere i pali giallorossi, supportato dalla linea difensiva composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso.

