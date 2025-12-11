Celtic-Roma Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Giallorossi leggermente favoriti

Il 11 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa Celtic-Roma, sfida valida per la fase a gironi di Europa League. I giallorossi affrontano il Celtic in trasferta in Scozia, dopo aver incontrato i Rangers. Ecco le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un match che si preannuncia equilibrato e ricco di suspense.

La Roma va di nuovo in trasferta in Scozia e, dopo i Rangers, si trova ad affrontare il Celtic nel girone unico di Europa League. I giallorossi sono risaliti in classifica grazie alle ultime due vittorie nel torneo, compresa quella di un paio di giovedì fa in casa contro i danesi del Midtjylland, ma devono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Celtic-Roma (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Giallorossi leggermente favoriti

Radio1 Rai. . #Calcio #EuropaLeague. Alle 21.00, il #Bologna in Spagna contro il Celta Vigo. La #Roma in Scozia contro il Celtic, dopo due sconfitte - senza aver segnato - in campionato. Alle 18.45, in #ConferenceLeague, tocca alla #Fiorentina che, fanalin - facebook.com Vai su Facebook

CELTIC-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli e Dybala pronti dal 1' is.gd/CUe9NN #AsRoma Vai su X

Celtic-Roma dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026 - Roma è la sfida clou della 6° giornata di Europa League 2025/2026: orario, arbitro, probabili formazioni e dove seguirla live in tv e streaming ... Secondo sport.virgilio.it

Celtic-Roma, le formazioni ufficiali: out Pellegrini e Dybala, davanti c'è Ferguson - Dopo la chiusura della 6ª giornata di Champions League, oggi tocca all’Europa League, con la Roma di Gian Piero Gasperini impegnata nella delicata. Si legge su tuttomercatoweb.com