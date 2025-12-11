Celtic-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celtic-Roma, match della 6a giornata di Europa League, si gioca questa sera alle 21:00 al Celtic Park di Glasgow. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire questa sfida tra due squadre in cerca di punti fondamentali nel girone.

Celtic-Roma è una delle sfide più interessanti della 6a giornata della fase campionato di Europa League: al Celtic Park di Glasgow il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00 con diretta TV e streaming Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

