Celtic-Roma 0-3 | Ferguson doppietta in Europa League dominio giallorosso in Scozia

11 dic 2025

La Roma si impone con un netto 3-0 sul Celtic nel match di Europa League disputato a Glasgow. La squadra di Gasperini domina l'incontro, che si apre con un autogol di Scales, e si completa con una doppietta di Ferguson, consolidando il risultato e dimostrando il proprio valore nel torneo.

La Roma vince per tre a zero contro il Celtic nella sesta giornata di Europa League. Al Celtic Park va in scena un dominio totale della squadra di Gasperini che sblocca l'incontro in avvio con l'autogol di Scales che tenta di anticipare Mancini e dilaga poi con Ferguson autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

