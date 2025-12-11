Celtic-Roma 0-3 | Ferguson doppietta in Europa League dominio giallorosso in Scozia
La Roma si impone con un netto 3-0 sul Celtic nel match di Europa League disputato a Glasgow. La squadra di Gasperini domina l'incontro, che si apre con un autogol di Scales, e si completa con una doppietta di Ferguson, consolidando il risultato e dimostrando il proprio valore nel torneo.
La Roma vince per tre a zero contro il Celtic nella sesta giornata di Europa League. Al Celtic Park va in scena un dominio totale della squadra di Gasperini che sblocca l'incontro in avvio con l'autogol di Scales che tenta di anticipare Mancini e dilaga poi con Ferguson autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Celtic - Roma 0-3 • Gli Highlights • UEFA Europa League 2025-26
Celtic 0-3 Roma Massimo risultato con il minimo sforzo. La Roma rischia poco e chiude il primo tempo con tre gol di vantaggio. Fondamentale mantenere alta la tensione. Daje così - facebook.com Vai su Facebook
6' Goal - Roma Gianluca Mancini heads the visitors ahead from a corner! Celtic 0-1 Roma Vai su X
Celtic-Roma 0-3, gol e highlights: autogol di Scales e doppietta di Ferguson - Nella 6^ giornata di Europa League, i giallorossi battono a Glasgow il Celtic 3- Lo riporta sport.sky.it
Celtic-Roma 0-3, risultato finale della partita di Europa League: doppietta di Ferguson, gli highlights - Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it