Celta Vigo-Bologna oggi in Europa League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo oggi 11 dicembre in Europa League. Per i rossoblu c'è l'insidiosa trasferta in Spagna sul campo del Celta Vigo. Un'occasione per Orsolini e compagni anche di confermare le buone sensazioni avute nel pareggio dell'Olimpico contro la Lazio. Gli spagnoli sono a quota 9, al decimo posto del girone unico di Europa League, mentre i felsinei sono a quota 8, 18esimi. I punti adesso possono già diventare decisivi. Italiano: "Affrontiamo una squadra attrezzata". Il Celta Vigo "insieme con l'Aston Villa è la squadra più attrezzata che andremo ad affrontare. Come sempre non abbiamo avuto tanto tempo per studiarli, perché giocare ogni tre giorni ti toglie qualcosa.