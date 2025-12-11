Celta Vigo-Bologna oggi in Europa League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta oggi il Celta Vigo in una partita valida per l'Europa League. L'incontro, in programma il 11 dicembre, si svolge in Spagna e rappresenta una sfida importante per i rossoblù. Ecco tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e dove seguire l'evento in diretta tv.
Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo oggi 11 dicembre in Europa League. Per i rossoblu c’è l’insidiosa trasferta in Spagna sul campo del Celta Vigo. Un’occasione per Orsolini e compagni anche di confermare le buone sensazioni avute nel pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. Gli spagnoli sono a quota 9, al decimo posto del girone unico di Europa League, mentre i felsinei sono a quota 8, 18esimi. I punti adesso possono già diventare decisivi. Italiano: “Affrontiamo una squadra attrezzata”. Il Celta Vigo “insieme con l’Aston Villa è la squadra più attrezzata che andremo ad affrontare. Come sempre non abbiamo avuto tanto tempo per studiarli, perché giocare ogni tre giorni ti toglie qualcosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
