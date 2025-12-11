Celta Vigo-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri tutte le informazioni su dove seguire in TV e streaming la partita Celta Vigo-Bologna, valida per l'Europa League. Troverai orario, canali e formazioni ufficiali per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida europea tra le due squadre.

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in TV e streaming: orario, canali e formazioni del match di Europa League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

celta vigo bologna vederlaCelta Vigo-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Bologna Dove: stadio Abanca Balaidos, Vigo Quando: giovedì 11 dicembre 2025 Orario: 21:00 Diretta TV: Sky Diretta streaming: Sky Go, NOW Competizione: Europa League, 5ª giornata ... fanpage.it scrive

celta vigo bologna vederlaEuropa League in TV, le partite di Roma e Bologna contro Celtic e Celta oggi in TV: orari e dove vederle - Celtic – Roma e Celta Vigo – Bologna sono le partite delle italiane che in Europa League giocano alle 21. Lo riporta fanpage.it