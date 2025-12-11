Celta Vigo Bologna 1-2 Bernardeschi show in Spagna | l’ex Juve si carica sulle spalle i rossoblù e vince il match di Europa League Grande impresa per Italiano
Federico Bernardeschi protagonista con una doppietta, la prima su rigore, guida il Bologna alla vittoria contro il Celta Vigo in Europa League. L’ex Juventus si incarica delle sorti rossoblù, regalando una vittoria importante per la squadra di Italiano. Un'impresa significativa in un match ricco di emozioni, che sottolinea il contributo decisivo dell’esterno italiano.
Celta Vigo Bologna 1-2: doppietta dell’ex Juve Federico Bernardeschi, la prima su rigore, sancisce la vittoria. Rimonta in Spagna. Il Bologna ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta ribaltando il risultato contro il Celta Vigo in una gara ricca di emozioni e decisioni arbitrali controverse, chiusa sul 1-2. Il protagonista assoluto della serata è stato Federico Bernardeschi, autore di una doppietta decisiva. La partita è iniziata con il Celta Vigo in vantaggio al 17?, grazie al gol di Bryan Zaragoza che ha spinto in rete un assist di Williot Swedberg per l’ 1-0. Il Bologna ha tentato di reagire, dominando nel possesso e nei tiri, ma il primo tempo si è chiuso con il vantaggio spagnolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Bologna CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza.
Celta Vigo-Bologna 1-2, le pagelle: Bernardeschi (8) super, Pobega (7) si procura il rigore, Rowe (5,5) non brilla - Il Bologna soffre nel primo tempo e subisce il gol su una disattenzione difensiva ma spreca due palle gol ghiotte con Rowe e Castro.
