Cecilia Martino presenta l’opera Che cos’è poesia? Spunti di vista per abitare poeticamente il mondo

Cecilia Martino introduce “Che cos’è poesia? Spunti di vista per abitare poeticamente il mondo”, un’opera che invita a riscoprire la poesia come forma di vita autentica e condivisa. Attraverso riflessioni profonde, l’autrice ci guida a vivere con sensibilità, valorizzando la poesia dell’esistenza come un bene universale accessibile a tutti.

« Questo libro fiorisce da dieci anni di humus poetico: riflessioni, appunti, meditazioni, ispirazioni, voci, sussurri e molto, moltissimo silenzio, cura e amore. In un certo senso, si è scritto da solo, dal momento che raccoglie le tracce più urgenti seminate sul mio blog "ilmestieredeldare", terreno virtuale che sin dal 2015 lo ha tenuto in serbo, fertilizzandolo, affinché venisse alla luce al momento opportuno, proprio come un organismo vivente non può sottrarsi all'urgenza del suo nascere »